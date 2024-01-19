В Рязани столкнувшиеся троллейбус и маршрутка заблокировали движение на улице Новоселов

В пятницу, 19 января, на улице Новоселов троллейбус № 13 боком «зацепил» маршрутку № 21. В результате этого ДТП движение по дороге в сторону больницы № 11 оказалось полностью заблокированным.

В Рязани столкнувшиеся троллейбус и маршрутка заблокировали движение на улице Новоселов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

В пятницу, 19 января, на улице Новоселов троллейбус № 13 боком «зацепил» маршрутку № 21. В результате этого ДТП движение по дороге в сторону больницы № 11 оказалось полностью заблокированным.

Ранее движение по улице было заблокировано из-за застрявших автобусов.