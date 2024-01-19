В Рязани официант пиццерии выгнал 13-летнего ребенка на улицу в метель

«Очень обидно, что в Рязани в общественных заведениях работают такие люди», — написал автор поста.

Официант рязанской пиццерии выгнал 13-летнего ребенка на улицу в метель. Соответствующая информация появилась в группе «Подслушано в Рязани» «ВКонтакте».

В четверг, 18 января, в пиццерии «Папа Джонс» на улице Вокзальная ребенка выгнали на улицу в метель.

После посещения музея СССР его должна была забрать мама, но в связи с погодными условиями не успевала ко времени и попросила его подождать в пиццерии.

Официант спросил будет ли он что-то заказывать и после отрицательного ответа, попросил покинуть помещение.

«Очень обидно, что в Рязани в общественных заведениях работают такие люди», — написал автор поста.