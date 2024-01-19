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В Рязани на Первомайском проспекте произошел обрыв контактной сети
В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 3, 5, 9, 10, 16.

В Рязани на Первомайском проспекте произошел обрыв контактной сети. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Инцидент произошел 19 января в районе дома № 29. При движении в сторону остановки «Дом Художника» произошел обрыв несущего троса. Аварийная бригада УРТ приступила к работе. По предварительной оценке специалистов, последствия обрыва будут устранены в течение 1,5 часов.

В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 3, 5, 9, 10, 16.