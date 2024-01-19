В России создадут цифровые профили мигрантов

В рамках документа предусмотрено проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты, включая геномную регистрацию и анализ голоса.

В России будет разработана система цифровых профилей для мигрантов. Об этом стало известно из документа правительства, пишет РИА Новости.

В рамках документа предусмотрено проведение эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в московские аэропорты, включая геномную регистрацию и анализ голоса.

Кроме того, планируется разработка памятки для мигрантов, где будут содержаться сведения о правилах и нормах поведения в России.