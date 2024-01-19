В России предложили ввести уроки о грамотном уходе за домашними питомцами

Инициативу высказал председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

В России предложили ввести уроки о грамотном уходе за домашними питомцами. Инициативу высказал председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

Общественник обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову.

По словам Ветрова, отношение к животным и окружающей среде во многом характеризует общество целиком. Поэтому, по его мнению, дети должны учиться ухаживать за питомцами и иметь возможность «направлять свою заботу и созидательную энергию на них».

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрить в школьные часы обществознания (домоводства) раздел о грамотном обращении и уходе за домашними питомцами», — указано в обращении.

Помимо этого, по его мнению, если материально-техническое состояние учебного заведения позволяет содержать живой уголок, где ученики могут самостоятельно ухаживать за животными, то школа и родительское сообщество должны получить право на такой род деятельности.

Кроме того, на базе школ, считает Ветров, один-два раза в учебный год можно было бы проводить выставки питомцев из приютов — оттуда дети могли бы забирать животных к себе домой под присмотром родителей и педагогов.