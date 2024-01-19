В России появилась возможность купить бензин в рассрочку

Отмечается, что по рассрочке нужно оплатить только 25%, а остальное — тремя платежами раз в две недели. Максимальная сумма рассрочки — 15 000 руб., срок — 14 дней.

В России появилась возможность купить бензин в рассрочку. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Рассрочку на бензин выпустили сервис по оплате топлива онлайн Benzuber, Visa и входящий в состав группы БКС финансовый супермаркет Одобрим.ру.

Отмечается, что по рассрочке нужно оплатить только 25%, а остальное — тремя платежами раз в две недели. Максимальная сумма рассрочки — 15 000 руб., срок — 14 дней.

С помощью карты можно заправиться более чем на 4000 АЗС в России, из которых около 500 находятся в Московском регионе. В основном это отдельные АЗС или небольшие сети. АЗС крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» — нет.