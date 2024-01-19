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В России планируют сделать широкие плацкартные вагоны
Они будут вмещать 60 мест, вместо 54.

Замгендиректора «ТМХ Пассажирский транспорт» Валерия Шарафутдинова заявила, что компания собирается сделать новые более широкие плацкартные вагоны. Об этом написали журналисты РИА Новости.

Вагоны планируется расширить за счет увеличения длины полки и прохода. Если в обычном вагоне 54 места, то в обновленном будет 60.

«Эти 28 сантиметров позволяют увеличить спальное место внутри нашего вагона. А спальное место внутри вагона — это, наверное, боль всех пассажиров, которые используют поезда дальнего следования, особенно плацкарт. Заверяю вас, что как только вагоны в габарите Т появятся, вы больше никогда не увидите эти милые пяточки в коридоре в плацкарте, а сможете абсолютно спокойно пройти в самом вагоне и даже с большим чемоданом», — сообщила Шарафутдинова, выступая в рамках мероприятий выставки «Россия».

Также отмечается, что в вагоне габарита Т будет 40 мест, тогда как в обычном — 36.