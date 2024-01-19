В правительстве заявили о полной стабилизации цен на топливо

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС.

По итогам 2023 года нефтяные компании увеличили производство бензина по сравнению с уровнем 2022-го. Отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Рынок насыщен зимним дизельным топливом в условиях пикового спроса.

Нефтяные компании сообщили о планах наращивания производства бензина и дизельного топлива в 2024 году.

Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС.