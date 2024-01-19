В Подмосковье десять человек сорвались с высоты из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте

В Подмосковье десять человек сорвались с высоты из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте. Об этом пишет Mash.

Предварительно, у одной девушки перелом поясничного позвонка, еще двое мужчин в среднем состоянии тяжести.

Застрявшие на сидушках рассказывают, что некоторые их товарищи по беде выбирают прыгать вниз сами — эвакуировать их особо не торопятся.

По данным канала, трос подъемника провис, из-за чего фуникулер резко остановился.

Сейчас техники пытаются ликвидировать последствия аварии.