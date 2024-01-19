В Подмосковье 35-летняя женщина сломала ребра свекру удлинителем для розеток

В Подмосковье женщина сломала пенсионеру ребра при помощи удлинителя для розеток. Об этом сообщил Shot.
35-летняя женщина разругалась с 64-летним отцом сожителя. В один момент она взяла удлинитель и стала им бить пенсионера. Почему потасовку не стал разнимать сын — не известно.
В итоге мужчина попал в больницу. Ему диагностировали переломы четырех ребер и правой ключицы. Также из-за травмы грудной клетки у него развился пневмоторакс — скопление воздуха в плевральный полости легких, что может привести к остановке сердца. Сейчас врачи борются за его жизнь.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до 12 лет колонии.
Отмечается, что ранее ее уже судили за причинение среднего вреда здоровью и угрозу убийством.