В Перми мужчина нанес сто ножевых ранений двум местным жителям

В Перми правоохранители разбираются в обстоятельствах двойного убийства, которое произошло в доме на Сергинской улице. Как стало известно РЕН. ТВ, преступник нанес двум мужчинам сто ножевых ранений, а затем попытался избавиться от трупов.

«Затем злоумышленник разбросал одежду, развел пламя и открыл четыре конфорки газовой плиты, после чего скрылся», — пояснил источник.

Ближе к полуночи житель дома дозвонился до спасателей и рассказал о задымлении в соседней квартире.

Пожар удалось потушить, но в квартире нашли обезображенные тела хозяина и его гостя.

Обстоятельства и причины преступления устанавливаются.