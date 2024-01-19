В Новомичуринске рыбак нашел труп женщины

Тело из водохранилища извлекли спасатели в пятницу, 19 января.

В новомичуринском водохранилище нашли труп женщины. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Спасатели вытащили тело в пятницу, 19 января, в 13:15. О находке в воде сообщил мужчина, рыбачивший около переходного мостика на вводном канале Рязанской ГРЭС.

По словам начальника Новомичуринской спасательной станции Юрия Пурахина, вероятнее всего, женщина оступилась и упала в воду.

Полиция идентифицировала труп, погибшая — 50-летняя новомичуринка. Обстоятельства смерти выясняют сотрудники Пронского ОМВД.