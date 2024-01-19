В НАТО призвали гражданское население быть готовым к полномасштабной войне с Россией

Военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что странам альянса нужно иметь систему, позволяющую найти больше людей на случай войны, вне зависимости от того, начнется она или нет.

В НАТО призвали гражданское население быть готовым к полномасштабной войне с Россией. Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Возможный конфликт с Россией потребует кардинальных изменений в жизни гражданских лиц», — процитировало его издание The Telegraph.

Бауэр отметил, что странам альянса нужно иметь систему, позволяющую найти больше людей на случай войны, вне зависимости от того, начнется она или нет.

Однако чиновники НАТО все больше обеспокоены тем, что правительства и частные производители оружия отстают в подготовке на внутреннем фронте. Запасы оружия и боеприпасов истощились в результате конфликта на Украине, и при нынешних темпах производства на их пополнение уйдут годы.