Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
-5°
Вск, 21
-13°
ЦБ USD 88.66 0.31 19/01
ЦБ EUR 96.59 0.54 19/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
2 003
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
5 033
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
9 632
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
11 513
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В НАТО призвали гражданское население быть готовым к полномасштабной войне с Россией
Военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что странам альянса нужно иметь систему, позволяющую найти больше людей на случай войны, вне зависимости от того, начнется она или нет.

В НАТО призвали гражданское население быть готовым к полномасштабной войне с Россией. Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Возможный конфликт с Россией потребует кардинальных изменений в жизни гражданских лиц», — процитировало его издание The Telegraph.

Бауэр отметил, что странам альянса нужно иметь систему, позволяющую найти больше людей на случай войны, вне зависимости от того, начнется она или нет.

Однако чиновники НАТО все больше обеспокоены тем, что правительства и частные производители оружия отстают в подготовке на внутреннем фронте. Запасы оружия и боеприпасов истощились в результате конфликта на Украине, и при нынешних темпах производства на их пополнение уйдут годы.