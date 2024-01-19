В Москве нашли тела женщины и ее 13-летнего внука в квартире

В Москве 19 января в одной из квартир нашли тела женщины и ее внука. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ .

Трупы 64-летней женщины и 13-летнего мальчика нашли в квартире дома на улице 1-я Курьяновская. Видимых признаков насильственной смерти на них нет. Кроме этого, в больницу госпитализировали дочь пенсионерки.

Источник СМИ также рассказал, что соседи жаловались на запах газа, однако в АО «Мосгаз» заявили, что сетевой газ не является причиной трагедии.

Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).