В московской гостинице обнаружили труп музыканта Михаила Шиленкова

В московской гостинице обнаружили труп 46-летнего музыканта Михаила Шиленкова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что тело заслуженного артиста больше суток пролежало в ванной отеля «Лемар» на Расторгуевском переулке. По предварительной версии, Шиленков умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Он страдал сердечными заболеваниями, гипертонией на фоне лишнего веса и имел проблемы с печенью.

В своем номере солист Большого симфонического оркестра имени Чайковского оказался на днях, однако больше оттуда не выходил. Из-за того, что с ним не могли связаться, сотрудники гостиницы вызвали спецслужбы. Труп фаготиста нашли в ванной. Признаков насилия на нем не было.

27 января Шиленков должен был сыграть концерт в столичной государственной академической филармонии.