В Крыму заявили, что Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов прокомментировал высказывания бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава о том, что Запад должен помочь Украине и дать возможность ударить по Крыму

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО. Об этом он рассказал РИА Новости .

«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей. И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля», — сказал Трофимов.

Политик прокомментировал высказывания бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава о том, что Запад должен помочь Украине и дать возможность ударить по Крыму. Трофимов отметил, что слова генерала стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает.