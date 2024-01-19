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В Крыму заявили, что Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов прокомментировал высказывания бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава о том, что Запад должен помочь Украине и дать возможность ударить по Крыму

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Запад вынуждает Россию расширить границы проведения СВО. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей. И с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля», — сказал Трофимов.

Политик прокомментировал высказывания бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава о том, что Запад должен помочь Украине и дать возможность ударить по Крыму. Трофимов отметил, что слова генерала стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает.