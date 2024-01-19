В Краснодарском крае в ДТП погибли две молодые девушки

В Краснодарском крае в ДТП погибли две молодые девушки. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на ГИБДД по региону.

Отмечается, что смертельная авария произошла на 10-м километре автотрассы Армавир — Успенское — Невинномысск.

23-летний водитель на «Lada Kalina» при выполнении обгона выехал на встречку и столкнулся с другой «Lada».

В результате аварии погибли пассажирки машин 19 и 21 года.

Пострадавших водителей доставили в медучреждение Армавира с повреждениями.