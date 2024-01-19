В Карелии при уборке снега нашли труп

В Карелии при уборке снега нашли труп. Об этом сообщил портал « Губерния Daily ».

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в сугробе в Питкярантском районе 15 января. На нем были признаки насильственной смерти. По информации республиканского следкома, преступление раскрыли по горячим следам.

Выяснилось, что 14 января двое мужчин пили алкоголь. Один напал на другого с металлическим предметом. Пострадавший получил смертельную травму печени. Убийца спрятал тело в снегу.

Подозреваемому предъявили обвинение, он взят под стражу.