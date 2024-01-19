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В Иркутской области в руках у девочки взорвалась зарядка от телефона

В Иркутской области у девочки в руках взорвалось зарядное устройство телефона. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Ребенок играл на кухне в онлайн-игру, не снимая телефон с устройства. Ее мать смотрела телевизор с остальными тремя детьми, а отец работал во дворе. Раздался громкий хлопок.

Семья вбежала на кухню. Родственники увидели девочку в крови на полу. Ей оторвало кисти обеих рук. Также ребенок получил множественные рваные раны головы, грудной клетки, живота и ног. Ее мать немедленно вызвала «скорую» и повезла дочь медикам. Врачи провели экстренную операцию. Из тела ребенка извлекли осколки пластика от зарядного устройства.

Предварительно, девочка попыталась отключить блок питания от электросети, однако случилось замыкание. Возбуждено уголовное дело.