В Госдуме предложили ужесточить требования к охране в школах

Необходимо разработать лицензию с особыми, более жесткими условиями. Это поможет дополнительно обезопасить детей.

Повысить безопасность в российских школах поможет введение отдельной лицензии на охрану образовательных учреждений, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Об этом пишет Life.

Он отметил, что в данный момент для работы на таких объектах частным охранным предприятиям необходимо получить у Росгвардии единое разрешение, с которым можно обеспечивать безопасность и склада, и детского сада, и гимназии.

«Конечно же, это неправильно. Нельзя одной лицензией обобщать всю деятельность ЧОПа», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Колунова, для работы в школах необходимо разработать лицензию с особыми, более жесткими условиями. Это поможет дополнительно обезопасить детей.