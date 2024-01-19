В челябинском СИЗО умер экс-полицейский
В челябинском СИЗО умер экс-полицейский. Об этом сообщает URA.ru.
По данным издания, в СИЗО Магнитогорска при странных обстоятельствах скончался бывший сотрудник ДПС Варненского района.
Известно, что мужчина находился под следствием и попал в больницу с травмой почки. Позже врачи вернули его в изолятор, где он погиб.
В пресс-службе регионального главка МВД URA.RU прокомментировали, что Адельбеков был задержан вместе со вторым сотрудником службой безопасности полиции в прошлом году за непривлечение водителя к административной ответственности. Материалы были направлены в Следственный комитет, где было возбуждено и расследовалось уголовное дело.
По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело.