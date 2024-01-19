В Челябинске группа подростков напала на восьмиклассника

В Челябинске группа подростков напала на восьмиклассника. Об этом сообщил портал 74.ru

Инцидент произошел вечером в среду, 19 января, в микрорайоне Чурилово.

Подростки толпой избили мальчика и выстрелили ему в лицо из аэрозольного пистолета. Нападение они сняли на видео, уточняет СМИ.

По информации ГУ МВД, в отдел полиции «Тракторозаводский» поступило заявление от родителей подростка 2009 года рождения. Они сообщили, что около дома по улице 2-й Эльтонской их сыну были нанесены травмы.

«При опросе потерпевшего установлено, что нападавшие являются его знакомыми, учащимися его и соседней школ, с которыми у подростка ранее имелся словесный конфликт. Полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности нападавших, они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств и дальнейшей работы по данному происшествию», — говорится в сообщении.

Проведение предварительной проверки и последующее принятие решения взяты на контроль руководством УМВД России по Челябинску, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что всех нападавших установили.