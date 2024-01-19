В центре Челябинска загорелись торговые павильоны
В центре Челябинска загорелись торговые павильоны. Об этом сообщает МЧС России по региону.
Огонь охватил огромную часть строения и крышу.
В пресс-службе ведомства добавили, что горят металло-каркасные павильоны на территории ТРК «Европа-Азия».
По данным SHOT, площадь возгорания составляет 1000 «квадратов».
По предварительным данным, пострадавших нет, всех посетителей и работников рынка заранее вывели на улицу.
На месте происшествия работают подразделения спасателей.