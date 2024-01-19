В Башкортостане двое девочек погибли при пожаре

В Башкортостане две девочки погибли при пожаре. Об этом со ссылкой на республиканское МЧС сообщил телеканал РЕН ТВ.

Возгорание случилось в деревне Лепешкино.

В момент пожара в доме находилась женщина с тремя детьми. Проснувшись от шума, она схватила семимесячного ребенка и выбежала на улицу. В доме наблюдалось сильное задымление. В здании остались девочки трех и четырех лет.

К приезду пожара дом был охвачен огнем. Обе девочки погибли. Открытое горение ликвидировали на площади 48 квадратных метров.