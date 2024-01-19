В Барнауле мужчина два года совращал падчерицу

В Барнауле правоохранители задержали 65-летнего мужчину, который на протяжении двух лет совращал малолетнюю падчерицу. Как стало известно РЕН ТВ, впервые жена его уличила в насилии над девочкой еще в 2019 году.

«Тогда мужчина пообещал, что „больше не будет“ — никому про насилие рассказывать не стали», — пояснил источник.

Однако выполнять обещание мужчина не собирался — на протяжении двух лет он периодически приставал к падчерице и совращал ее.

Девочка рассказала маме о насилии в январе 2021 года, но тогда женщина не стала обращаться в полицию, поскольку «материально зависела» от супруга.

Об этом стало известно полиции совсем недавно. Проводится проверка.