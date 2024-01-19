В 2026 году РЖД планирует запустить полностью беспилотный поезд

В 2026 году РЖД планирует запустить полностью беспилотный поезд. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на председателя правления компании Олега Белозерова.

Отмечается, что в 2024 году на МЦК будет действовать поезд с высоким уровнем автоматизации.

«Следующий этап — полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 г. Сдвижка некоторая связана с тем, что „Финист“ — полностью замещенный электропоезд сейчас появился, и мы сейчас на него навешиваем необходимое оборудование, которое у нас уже разработано», — отметил Белозеров на форуме-выставке «Россия».