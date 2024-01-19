Страны Балтии построят «линию обороны» на границе с Россией

Этот проект основан на опыте конфликта на Украине и решении НАТО о защите союзников.

Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — приняли решение о создании «линии обороны» на своей границе с Россией. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии.

Отмечается, что целью оборонительной зоны будет являться сдерживание и защита от возможной военной угрозы. Она будет состоять из различных объектов и обеспечит безопасность жителей Балтийских стран.

Этот проект основан на опыте конфликта на Украине и решении НАТО о защите союзников. Сотрудничество позволяет эффективно использовать ресурсы и создать единое сопротивление в случае угрозы.