Специалисты «Рязаньэнерго» восстанавливают электроснабжение в регионе

В пятницу, 19 января, специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» восстанавливают электроснабжение небольшой части потребителей региона, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: замерзающего дождя, снега, ветра с порывами до 20 м/с. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В восстановительных работах задействованы 26 бригад: 68 человек, 26 единиц спецтехники.

Отмечается, что в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

«В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки», — написали в сообщении.

«Рязаньэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.