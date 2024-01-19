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СNN: на Западе назвали срок окончания конфликта на Украине
Он может продлиться еще от двух до пяти лет.

На Западе заявили, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведслужб США.

«Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года», — говорится в сообщении.

Кроме того, телеканал подчеркнул, что американский лидер Джо Байден провел встречу с законодателями и обсудил с ними возможности, которые в ближайшие месяцы могут истощиться у Киева.