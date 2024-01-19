Рязанцы пожаловались на переполненные людьми остановки и застревающие автобусы

Рязанка опубликовала видео, на котором люди толкают застрявший на остановке «Шереметьево» автобус. Также на кадрах видно, что остановка полностью заполнена людьми.

Рязанцы пожаловались на переполненные людьми остановки и застревающие автобусы. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Рязанка опубликовала видео, на котором люди толкают застрявший на остановке «Шереметьево» автобус. Также на кадрах видно, что остановка полностью заполнена людьми.

В комментариях рязанцы сообщили, что аналогичная ситуация происходит на других остановках города.