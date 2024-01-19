Рязанцам рассказали, куда обращаться с вопросами по уборке снега

По поручению Виталия Артемова созданы городские чаты по уборке города. Рязанцы могут оперативно направить обращения в Telegram или WhatsApp.

Рязанцам рассказали, куда обращаться с вопросами по уборке снега. Сообщение появилось на сайте мэрии.

В ведомстве сообщили, что по поручению Виталия Артемова созданы городские чаты по уборке города. Рязанцы могут оперативно направить обращения в Telegram или WhatsApp . Все заявки будут оперативно отработаны.

Отмечается, что в Рязани остаются проблемы с расчисткой снега на второстепенных дорогах и городских окраинах. Работы по уборке продолжатся в субботу и воскресенье.