Рязань «встала» в 10-балльных пробках
По данным сервиса сильные заторы образовались на Московском и Касимовское шоссе, проезде Яблочкова, улицах Черновицкой, Халтурина, Новоселов, Зубковой, Чкалова и других.
Рязань «встала» в 10-балльных пробках. Об этом 19 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс такси».
По данным сервиса сильные заторы образовались на Московском и Касимовское шоссе, проезде Яблочкова, улицах Черновицкой, Халтурина, Новоселов, Зубковой, Чкалова и других.
Также большая пробка образовалась на Восточной окружной дороге.