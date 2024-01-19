Росстат: в России в 2023 году больше всего подорожали яйца, помидоры и груши
Яйца подорожали на 61,4%, помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%.
В России в 2023 году больше всего подорожали яйца, помидоры и груши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
По данным исследования, яйца подорожали на 61,4%, помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%.
Также в пятерку товаров с высоким ростом цен вошли бананы и виноград. Цены на них выросли в диапазоне от 45% до 50%. Замкнули топ подорожавших товаров апельсины.