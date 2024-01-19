Путин подписал указ о защите недвижимости России и бывшего СССР за рубежом
Указ подразумевает выделение средств на юридическую защиту недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
Путин подписал указ о защите недвижимости России и бывшего СССР за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Указ подразумевает выделение средств на юридическую защиту недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.
Отмечается, что получателем субсидии из федерального бюджета становится ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами президента России.