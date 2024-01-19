Прокуратура отреагировала на утренний коллапс в Рязани

«Дирекция благоустройства города» внесено представление.

Прокуратура выявила ненадлежащую и несвоевременную уборку снега и наледи на дорогах и тротуарах Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что заснеженные дороги вызывают затруднения для транспорта.

Рязанской «Дирекция благоустройства города» внесено представление. За устранением нарушений будет следить прокуратура.

Кроме этого, директору МУП «УРТ» объявлено предостережение о недопустимости нарушения графика движения общественного транспорта.