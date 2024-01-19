Правительство планирует засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство России разработало проект поправок к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ) и внесло его на рассмотрение в Госдуму. По нему предполагается, что «Роскосмос» будет проводить закупки закрытыми способами, что поможет не допустить утечки информации за рубеж. Об этом сообщили журналисты РБК.

Предполагается, что поправки коснуться исследования и использования космического пространства, а также контракты на создание космических материалов и космических технологий. Также закрытым способом будут определять поставщиков или исполнителей работ по созданию, модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники.

В этих случаях заказчик не будет размещать о них информацию и документы в единой системе закупок.