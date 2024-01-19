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Рязанец хранил в своей квартире 800 граммов марихуаны
И другие запрещенные вещества.

В Рязани сотрудники полиции изъяли из квартиры жителя наркотики в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

34-летнего мужчину задержали на улице Шереметьевской. С собой у него были свертки с мефедроном массой более трех граммов и грамм марихуаны. Мужчина рассказал, что употребляет различные наркотики, а основной запас у него спрятан дома.

В его квартире на улице Новоселов оперативники обнаружили сумку с марихуаной массой 830 граммов, гашишом массой 0,68 грамма, частями конопли массой 58 граммов и два грамма вещества прегабалин.

«По предварительной информации, летом прошлого года злоумышленник на участке местности в сельской зоне вырастил урожай конопли, перевез его в Рязань и изготовил марихуану», — сообщила пресс-служба.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).