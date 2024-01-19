Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
-5°
Вск, 21
-13°
ЦБ USD 88.66 0.31 19/01
ЦБ EUR 96.59 0.54 19/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
2 002
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
5 033
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
9 632
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
11 513
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Полиция ищет очевидцев пяти ДТП, случившихся в Рязани
Тех, кто что-то знает об аварии или является ее очевидцем, просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 или по телефону: +7 (4912)44-46-08.

Полиция ищет очевидцев пяти ДТП, случившихся в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первая авария случилась 29 мая 2023 года вблизи дома № 26 по улице Большой. Тогда 65-летний рязанец на автомобиле Nissan Terrano столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 43-летнего рязанца. Водитель мотоцикла получил травмы.

Второе ДТП произошло 22 июня 2023 года вблизи дома № 24 корпус 1 по улице Интернациональная. Тогда 49-летний водитель Kia Spectra сбил 14-летнего подростка.

Третья авария случилась 11 октября 2023 года вблизи дома № 16 по улице Крупской. Тогда 56-летний водитель ВАЗ-21703 сбил 76-летнюю местную жительницу. Ее госпитализировали.

Еще одно ДТП случилось 8 декабря 2023 года вблизи дома № 106 по улице Большая, 24-летний водитель ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком Skania. В результате пострадали водитель легковушки и его 23-летний пассажир.

Последняя авария случилась 15 декабря 2023 года. 58-летний водитель Hyundai Tucson сбил 29-летнего жителя Рязани.

Тех, кто что-то знает об аварии или является ее очевидцем, просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 или по телефону: +7 (4912)44-46-08.