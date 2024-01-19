Полиция ищет очевидцев пяти ДТП, случившихся в Рязани

Тех, кто что-то знает об аварии или является ее очевидцем, просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 или по телефону: +7 (4912)44-46-08.

Полиция ищет очевидцев пяти ДТП, случившихся в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первая авария случилась 29 мая 2023 года вблизи дома № 26 по улице Большой. Тогда 65-летний рязанец на автомобиле Nissan Terrano столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 43-летнего рязанца. Водитель мотоцикла получил травмы.

Второе ДТП произошло 22 июня 2023 года вблизи дома № 24 корпус 1 по улице Интернациональная. Тогда 49-летний водитель Kia Spectra сбил 14-летнего подростка.

Третья авария случилась 11 октября 2023 года вблизи дома № 16 по улице Крупской. Тогда 56-летний водитель ВАЗ-21703 сбил 76-летнюю местную жительницу. Ее госпитализировали.

Еще одно ДТП случилось 8 декабря 2023 года вблизи дома № 106 по улице Большая, 24-летний водитель ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком Skania. В результате пострадали водитель легковушки и его 23-летний пассажир.

Последняя авария случилась 15 декабря 2023 года. 58-летний водитель Hyundai Tucson сбил 29-летнего жителя Рязани.

Тех, кто что-то знает об аварии или является ее очевидцем, просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 или по телефону: +7 (4912)44-46-08.