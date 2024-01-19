Победители программы «УМНИК» из РГРТУ рассказали о своих научных проектах

В конце 2023 года подвели итоги программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Основная задача программы — выявление и воспитание кадрового резерва инновационных предпринимателей России.

В конце 2023 года подвели итоги программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Основная задача программы — выявление и воспитание кадрового резерва инновационных предпринимателей России.

РГРТУ показал наилучший результат среди рязанских вузов. Из 10 региональных победителей 4 студента представляют именно радиотехнический университет.

Кирилл Анисимов получит 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям и 100 тысяч рублей от Правительства Рязанской области на реализацию научно-исследовательской работы «Разработка интеллектуальной программной системы конфигурирования сети устройств Интернета вещей на основе нечеткой логики».

О своей разработке студент 2 курса магистратуры направления «Информатика и вычислительная техника» говорит: «Программная система, которую я собираюсь разрабатывать, предназначена для управления передачей данных в программно-конфигурируемой сети устройств Интернета вещей в реальном времени. В этой сети данные, отправляемые устройствами Интернета вещей, будут передаваться к узлу назначения по маршруту, определенному специальным сетевым устройством — контроллером. Сами маршруты будут определяться контроллером с помощью интеллектуального алгоритма, основанного не нечеткой логике. Такой подход, в отличии от классической архитектуры сети, позволит централизовать управление всей сетью, а также повысить ее производительность».

«Разработка системы фетальной электрокардиографии для определения внутриутробной гипоксии плода» — тема НИР Ксении Кижняк, студентки 1 курса магистратуры направления «Биотехнические системы и технологии». Комментарий студентки: «Моя разработка — программа, в которую загружается сигнал, снятый с живота беременной женщины. После этого он обрабатывается, что позволяет вывести ЧСС плода ребёнка. Это помогает сделать вывод о нарушениях кислородного обеспечения во время протекания беременности. Данный метод на ранних стадиях показывает наличие гипоксии, что своевременно помогает начать лечение. Основным преимуществом является пассивность устройства, которое фиксирует сигнал. Вреда для здоровья женщины и ребенка данный метод не приносит, его можно делать несколько раз без ограничения по времени. В отличие от УЗИ, ЭКГ и других существующих методов данная разработка позволяет вести мониторинг за счёт отсутствия вредоносных факторов для здоровья. В будущем планируется развитие устройства в целый комплекс, который посуточно позволит проводить оценку необходимых факторов. Наличие спорных моментов, выведенных при использовании существующих ранее устройств, будет решаться за счёт моей системы, она точно позволит определить имеется ли внутриутробная гипоксия плода, временный ли характер она носит. Дополнительно будет отслеживаться и состояние здоровья матери. Развитие разработки в целый комплекс позволит снизить уровень стресса женщин, для которых мониторинг состояния здоровья с помощью устройства теперь будет возможен и из дома, а также сократит процент врачебных ошибок за счёт точного выявления всех спорных моментов в короткие сроки».

Магистрант второго курса направления подготовки «Мехатроника и робототехника» Елена Кирюхина планирует осуществить разработку силового контроллера управления электродвигателями постоянного тока приводов кооперативных логистических роботов.

«Силовой контроллер, который я собираюсь разрабатывать будет использоваться для приводов кооперативных логистических роботов, роботов телеприсутствия, роботов-курьеров и в других подобных устройствах. Главное преимущество данной разработки заключается в том, что контроллер будет инвариантен к типу датчика положения ротора. На данный момент не существует силовых контроллеров, способных использовать различные типы датчиков. Однако при разработке роботов часто возникает необходимость использовать датчики, которые не совместимы с существующими силовыми контроллерами. В таких случаях разработчики вынуждены подключать дополнительные платы для работы с нужными датчиками, что затрудняет процесс разработки и может приводить к аварийным ситуациям. Разработка силового контроллера, способного работать с любыми используемыми датчиками положения ротора или даже без них, значительно упростит процесс разработки подобных робототехнических платформ и снизит их конечную стоимость», — поделилась планами автор работы.

Андрей Скориков, студент 1 курса аспирантуры направления «Радиолокация и радионавигация». Тема его работы: «Разработка наборного модуля с активным структурированным подсветом для неразрушающего контроля в видимом и инфракрасном диапазонах для мониторинга сельскохозяйственных ландшафтов, инфраструктурных и строительных объектов». О своей разработке Андрей рассказал: «Наборный модуль состоит из камеры видимого диапазона, камеры инфракрасного диапазона и устройство структурированного лазерного подсвета. Наборный модуль устанавливается высокомобильную платформу, в качестве которой используется БПЛА вертолетного типа, что позволяет осуществлять мониторинг в труднодоступных местах. Области применения устройства: сельское хозяйство, строительство, энергетическая промышленность, инспекция инфраструктурных объектов. Главными преимуществами моей разработки являются: вариативность использования сенсоров в зависимости от решаемой задачи мониторинга, применение активного структурированного лазерного подсвета типа „веер лучей“ являющегося альтернативой 3D сканирования с помощью лидара или систем стереозрения, что позволяет снизить снаряженную массу БПЛА. Концепция моего наборного модуля призвана уменьшить стоимость оборудования для мониторинга там, где это возможно сделать. Несомненно, тема является перспективной и может привлечь большой круг потребителей».