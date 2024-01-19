Песков заявил, что обсуждения по поводу возобновления зерновой сделки не ведутся

Также он отметил, что основания для этого нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения по поводу возобновления зерновой сделки не ведутся. Слова представителя Кремля привело ТАСС .

«Нет, этих разговоров больше не ведется», — заявил Песков, отвечая на вопрос, ведутся ли разговоры о том, чтобы возобновить зерновую сделку и заключить новые договоренности. Он отметил, что «нет никаких оснований для возобновления этих разговоров».

Песков также напомнил, что «сделка так и не была выполнена в той части, которая касалась России». «И нет никаких перспектив для выполнения, мы их не видим», — указал представитель Кремля.

«Что касается иных путей, они опасные, они полны рисков», — уверен пресс-секретарь президента РФ. По его мнению, «это больше тема для страховых компаний, для судовладельцев коммерческих, которые это осуществляют». «Конечно, там все должны отдавать отчет, что они работают с максимальными рисками», — предупредил представитель Кремля.