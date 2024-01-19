Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
-5°
Вск, 21
-14°
ЦБ USD 88.66 0.31 19/01
ЦБ EUR 96.59 0.54 19/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
2 062
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
5 096
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
9 688
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
11 572
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Песков заявил, что обсуждения по поводу возобновления зерновой сделки не ведутся
Также он отметил, что основания для этого нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения по поводу возобновления зерновой сделки не ведутся. Слова представителя Кремля привело ТАСС.

«Нет, этих разговоров больше не ведется», — заявил Песков, отвечая на вопрос, ведутся ли разговоры о том, чтобы возобновить зерновую сделку и заключить новые договоренности. Он отметил, что «нет никаких оснований для возобновления этих разговоров».

Песков также напомнил, что «сделка так и не была выполнена в той части, которая касалась России». «И нет никаких перспектив для выполнения, мы их не видим», — указал представитель Кремля.

«Что касается иных путей, они опасные, они полны рисков», — уверен пресс-секретарь президента РФ. По его мнению, «это больше тема для страховых компаний, для судовладельцев коммерческих, которые это осуществляют». «Конечно, там все должны отдавать отчет, что они работают с максимальными рисками», — предупредил представитель Кремля.