На жителя Рязанской области возбудили уголовное дело за хранение самодельного ружья и пороха

Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

На жителя Рязанской области возбудили уголовное дело за хранение самодельного ружья и пороха. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Полицейские узнали, что в одном из домов сельского поселения Морозовы Борки в Сапожковском районе незаконно хранится огнестрельное оружие. Местные жители слышали выстрелы в лесу и видели предполагаемого стрелка, но было известно, что зарегистрированного оружия у него нет.

Выяснилось, что оружие хранилось у 65-летнего жителя Сапожковского района. В доме мужчины полицейские нашли в бельевом шкафу предмет, похожий на ружье, и — под кроватью банку с порошком, похожим на порох.

Экспертиза установила, что в доме хранилось самодельное дульно-зарядное ружье, пригодное для стрельбы, и порох. Выяснилось, что ружье в прошлом году изготовил хозяин дома. Оружие и порох изъяли. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, ранее 65-летний житель района увлекался охотой и владел зарегистрированным ружьем, но в последние годы перестал охотиться и избавился от ружья. Позже мужчина самостоятельно изготовил дульно-зарядное ружье, купил у случайного знакомого порох, приготовил из подручного материала пули и несколько раз выходил в лес, где стрелял по импровизированным мишеням. Вскоре о походах в «лесной тир» стало известно полицейским и они пресекли противоправные действия.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.