МТС прокачала сеть на автокроссовой трассе «Семеновская» под Рязанью

Компания МТС установила новую базовую станцию в селе Серовское, расположенное неподалеку от трассы «Семеновская». Теперь на этой территории скорость мобильного интернета достигает 100 Мбит/с. Станцию установили перед автокроссом «Русская зима-2024», на котором ожидается выступление почти 50 спортсменов.

«Рязанская область имеет насыщенный график проведения крупных мероприятий событийного туризма и спортивных соревнований с массовым зрителем. В 2023 году мы отметили ощутимый рост голосового и мобильного трафика на территории всего региона и провели рефарминг сети, теперь точечно запускаем отдельные локации. В частности, чтобы регулярные автогоночные соревнования не перегружали сеть в Серовском, соседних Аблово и Алтухово, а сотни зрителей могли делать стримы в соцсетях и делиться впечатлениями прямо с места соревнований, мы прокачали сеть у «Семёновской», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

«Во второй половине феврале на «Семёновской» побороться на «Русской зиме» соберутся около 50 спортсменов из Рязани, Москвы, Подмосковья и других регионов. Местность на трассе холмистая с перепадом высот до 15 метров, а нам важна четкая координация организаторов, механиков, специалистов, обеспечивающих безопасность автогонок. Кроме того, мы ожидаем больше тысячи зрителей, которые активно пользуются мобильными телефонами во время заездов на всем протяжении трассы 1400 метров. Важно, чтобы все грузилось быстро», — рассказал директор Рязанской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дмитрий Евсенин.

Фото: Рязанская федерация автомобильного и мотоциклетного спорта.