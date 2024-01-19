Минобороны отчитались о ходе СВО за неделю

С 13 до 19 января.

Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе СВО за период с 13 по 19 января.

Российские военные нанесли 17 ударов «высокоточным» оружием, в числе которых были гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал» и дроны.

В результате атаки поразили военно-промышленные предприятия Украины, на которых изготавливают боеприпасы, порохи и разведывательно-ударные БПЛА, а также ремонтируют вооружение и технику.

«Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов», — рассказали в Минобороне.

За неделю российские военные сбили шесть тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба «JDAM», 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

Отмечается, что армии России сдался в плен 21 украинский военный.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники.