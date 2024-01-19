Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
Сбт, 20
-5°
Вск, 21
-14°
ЦБ USD 88.59 -0.07 20/01
ЦБ EUR 96.38 -0.21 20/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
2 120
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
5 158
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
9 742
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
11 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минобороны отчитались о ходе СВО за неделю
С 13 до 19 января.

Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе СВО за период с 13 по 19 января.

Российские военные нанесли 17 ударов «высокоточным» оружием, в числе которых были гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал» и дроны.

В результате атаки поразили военно-промышленные предприятия Украины, на которых изготавливают боеприпасы, порохи и разведывательно-ударные БПЛА, а также ремонтируют вооружение и технику.

«Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов», — рассказали в Минобороне.

За неделю российские военные сбили шесть тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба «JDAM», 11 реактивных снарядов РСЗО «Ольха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотника.

Отмечается, что армии России сдался в плен 21 украинский военный.

Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники.