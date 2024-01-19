«Мармакс»: доля рязанцев, заинтересованных в трейд-ин, выросла до 50%

Девелоперская компания «Мармакс» подсчитала, что доля клиентов, заинтересованных в реализации старого объекта недвижимости в пользу новостройки, за год выросла с 20% до 50%.

В компании отметили, что на сегодняшний день, когда преобладающая доля вторичных объектов уже не может составить конкуренцию новым проектам — в силу не только отсутствия выгодных программ и зачастую меньшей инвестиционной привлекательности, популярность трейд-ин весьма обоснована и очевидна.

В «Мармаксе» также рассказали, что такая программа существенно экономит силы покупателей — они могут делегировать вопрос о реализации квартиры, находящейся в собственности, исключив множественные звонки и показы объекта, а также выгодно приобрести новую недвижимость.

«В одном из наших проектов — „Голландия III“, вслед за увеличивающимся трендом мы решили обновить условия программы трейд-ин. Бронирование выбранной квартиры на сегодняшний день составляет 60 дней, мы также гарантируем отсутствие комиссии за продажу старой квартиры и полноценное юридическое сопровождение сделки. Преимуществом остается фиксирование цены нового объекта на время реализации вторичной недвижимости. Завершение строительства жилого комплекса планируется во II квартале 2025 года, поэтому клиентам не придется находиться в долгом ожидании переезда», — комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Парковый квартал «Голландия» находится в большом центре Рязани и примечателен собственным парком более 1 Га, с ландшафтным дизайном, многоуровневым освещением и озеленением в концепции 4 сезона. Комплекс выполнен в лаконичном голландском стиле архитектуры, исполненный в природных оттенках. Двор закрыт от машин и посторонних и находится под круглосуточным видеонаблюдением, а для автовладельцев организован удобный подземный паркинг. В комплексе также будет реализован уникальный комьюнити центр, где жители смогут общаться, учиться, отмечать праздники, отдыхать и даже развивать собственный бизнес.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.