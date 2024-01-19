Крымчанка оказалась в сексуальном рабстве

В Крыму женщину удерживали в сексуальном рабстве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Пострадавшая стала пленница знакомой семейной пары из села Азов в Красногвардейском районе.

По данным канала, безработные люди пригласили женщину в гости на семейное торжество. Та не подозревала ни о чем до момента, пока не оказалась в подвале.

Отмечается, что подвыпившие супруги сперва избили ее, затем подняли из подвала в детскую. Там женщину несколько раз изнасиловали на глазах семилетней дочери.

В полицию обратился сожитель женщины, когда начал переживать, что она долго не возвращается из гостей. Семейную пару задержали. Возбуждено дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Незаконное лишение свободы», «Изнасилование».