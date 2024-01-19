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Германия отказалась увеличивать военную помощь Украине
Германия не будет увеличивать военную помощь ВСУ, потому что Берлин уже сделал все возможное.

Германия отказалась увеличивать военную помощь Украине. Об этом сообщил глава Минобороны страны Борис Писториус в интервью Der Tagesspiegel.

Он пояснил, что Германия не будет увеличивать военную помощь ВСУ, потому что Берлин уже сделал все возможное.

«Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. Иначе мы сами были бы беззащитны. До сих пор мы сделали все, что могли», — заявил Писториус.

Он отметил, что Германия среди других государств Евросоюза оказывает наибольшую поддержку Украине.