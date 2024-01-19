Экс-сенатора Рязанской области Ирину Петину оставили в СИЗО

Прокурор отметил, что ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Экс-сенатора и замминистра здравоохранения Рязанской области Ирину Петину областной суд оставил в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Как стало известно в ходе заседания, Ирина Петина написала явку с повинной, изложив все, что знает и какие были ее действия. Но вину по статье «Получение взятки в особо крупном размере» свою не признает.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест. Прокуратура выступила против, так как Петина может оказать воздействие на свидетелей или скрыться от следствия. Кроме того, прокурор отметил, что ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Петина добавила, что Железнодорожный суд не дал оценку для применения более мягкой меры пресечения. А также не исследовал и нет доказательств у следствия, что она когда-либо пыталась скрыться или оказывать на свидетелей воздействие.

Защита отметила, что на Петину оказывается психологическое давление при нахождении в СИЗО, чтобы она дала показания на тех людей, которых сама не знает. Остальные фигуранты дела, кроме Грекова, подписали досудебное соглашение о сотрудничестве и поэтому уже находятся под домашним арестом.

Судья рязанского областного суда оставил решение Железнодорожного районного суда. Экс-сенатора оставили в СИЗО до 22 марта.

Напомним, Ирину Петину и Игоря Грекова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.