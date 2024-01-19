Два жителя Рязанской области стали миллионерами после новогоднего тиража лотереи

Всего победители в лотерее стали 453 человека.

Два жителя Рязанской области стали миллионерами после новогоднего тиража лотереи. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

В новогоднем розыгрыше «Мечталлион» выиграли миллион 453 человек. Двое из них из Рязанской области.

Отмечается, что лотерейные билеты они купили в отделениях Почты России в Рязани.

«Благодаря „Национальной Лотерее“ миллионерами в России уже стали более 1350 человек. Общий объем выигрышей участников всех лотерей бренда превысил 10 млрд рублей», — написали в сообщении.