Боец ВС России рассказал о смене украинскими войсками тактики

Боец ВС России с позывным «Снейк» рассказал о смене тактики украинскими войсками. Его словам приводит РИА Новости .

По словам бойца, до осени 2023 года ВСУ активно применяли кассетные боеприпасы. Он отметил, что в наиболее «горячий» период украинцы использовали на один фугасный снаряд по два-три кассетных боеприпаса.

Военный добавил, что ВС России научились противодействовать таким боеприпасам. Он уточнил, что надежным средством против них стали укрепления, созданные из одного слоя бревен и 30 см песка.