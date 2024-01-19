Bloomberg: Евросоюз начал обсуждение новых антироссийских санкций

Они могут подразумевать расширение списков, дополнительные торговые ограничения, а также меры против якобы обхода санкций Россией.

Евросоюз начал обсуждение новых антироссийских санкций, которые собирается принять к 24 февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Отмечается, что новые санкции могут подразумевать расширение списков, дополнительные торговые ограничения, а также меры против якобы обхода санкций Россией.

Издание утверждает, что обсуждение проходило на встрече послов европейских стран.